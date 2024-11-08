В российском регионе учителям урезали премии для финансирования войны

В иркутской области рф педагогам сократили премии для перевода средств на военные нужды. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

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По словам одной из работниц культурного учреждения в усть-кутском районе, в конце октября состоялось селекторное совещание, где областные чиновники заявили об удержании части премий, которые могли достигать 10 000-40 000 рублей на работника. Она сообщила, что средства якобы направлены на нужды военных из-за недостатка фондов для обеспечения боевых действий.

Похожие жалобы на сокращение выплат поступают и из слюдянского и нижнеудинского районов. Однако в управлении образования слюдянского района опровергли эту информацию, заявив, что такие решения не принимались и данные не соответствуют действительности.

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