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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В Иркутской области РФ педагогам сократили премии от 10 до 40 тысяч рублей для передачи средств на военные нужды. Работники из нескольких районов сообщают о сокращении выплат, хотя местные власти это отрицают.

В иркутской области рф педагогам сократили премии для перевода средств на военные нужды. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам одной из работниц культурного учреждения в усть-кутском районе, в конце октября состоялось селекторное совещание, где областные чиновники заявили об удержании части премий, которые могли достигать 10 000-40 000 рублей на работника. Она сообщила, что средства якобы направлены на нужды военных из-за недостатка фондов для обеспечения боевых действий.

Похожие жалобы на сокращение выплат поступают и из слюдянского и нижнеудинского районов. Однако в управлении образования слюдянского района опровергли эту информацию, заявив, что такие решения не принимались и данные не соответствуют действительности.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна