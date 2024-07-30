В российском курске прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня около 30 минут назад над городом курск рф прогремел взрыв, который, по предварительной информации, был результатом срабатывания системы противовоздушной обороны.

Местные жители сообщили, что в небе появилась яркая вспышка, а громкий звук взрыва вызвал срабатывание сигнализаций в нескольких районах города.

На данный момент информации о последствиях на земле и возможных пострадавших не поступало.

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