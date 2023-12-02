В российском краснодаре слышны взрывы: вероятно, работает ПВО
Киев • УНН
В краснодаре, россия, слышны взрывы. Официального заявления от российских властей пока что нет.
В российском краснодаре прогремели взрывы. Как сообщают Telegram-каналы, вероятно, работает ПВО, передает УНН.
Звуки взрывов слышны над краснодаром. Предварительно работает ПВО
По данным Telegram-канала, "очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа. Местные также сообщают, что видели в небе яркие вспышки".
Официальной информации от российских властей пока не было.
В российском краснодаре слышны взрывы: вероятно, работает ПВО
В краснодаре, россия, слышны взрывы. Официального заявления от российских властей пока что нет.
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