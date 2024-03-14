В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ

В российском белгороде снова тревога и взрывы. Есть пострадавшие. Об этом пишут российские телеграм каналы, передаёт УНН.

Детали

Сообщается, что взрывы прогремели в районе улицы Зеленая Поляна. По данным "Базы", пострадали двое человек.

В качестве подтверждения росСМИ публикуют видео.

Дополнение

Местные власти белгорода отчитались о том, что на подлёте к городу ПВО якобы сбило 11 воздушных целей.

По предварителньой информации есть прилёт по строительной базе, в результате которого ранены двое мужчин. Один получил осколочные ранение предплечья, а второй — множественные ранения нижних конечностей.

По информации гладкова также "прилетело" на территорию коммерческого предприятия в городе, и произошло обрушение стены в летней кухни в одном из частных домов.

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