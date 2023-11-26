В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом

Над территорией тульской области якобы прекращена атака беспилотников беспилотников, один из них врезался в жилой дом. Об этом сообщил телеграм-канал Baza и местные власти, передает УНН.

Над территорией Тульской области была прекращена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле - заявил губернатор тульской области алексей дюмин.

По данным российских СМИ, позже над тульской областью средства радиоэлектронной борьбы оккупанта, якобы обезвредили еще один беспилотник. В самой туле местные жители слышали по меньшей мере 5 взрывов, кроме того, видели в в небе следы дыма. Также, сообщается, что взрывы были слышны в зареченском районе и в криволучье.

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В сообщении телеграм-канала Baza указывается видео места взрыва беспилотника, в результате которого пострадал балкон на 12 этаже дома в Туле, а также и несколько окон. Сообщается, что жильцы нескольких квартир были эвакуированы в ближайший детский сад. Сам дом, как отмечается, обследовали взрывотехники.

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