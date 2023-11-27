В российской туле ночью беспилотник атаковал оборонный завод
Киев • УНН
Ночью беспилотник атаковал оборонный завод "Сплав" в российской туле, который производит реактивные системы залпового огня, в том числе "Град" и "Смерч". Также был найден фрагмент боеприпаса на соседнем предприятии "Туламаш-Тарпан".
Ночью 26 ноября БПЛА атаковал оборонный завод НПО "Сплав" в Туле, также часть неустановленного боеприпаса обнаружили на территории машиностроительного предприятия "Туламаш-Тарпан". Об этом сообщают российские паблики, пишет УНН.
Во время ночной атаки БПЛА на российскую Тулу 26 ноября один из беспилотников упал на крышу производственного цеха, научно-производственного объединения "СПЛАВ",
Детали
Отмечается, что АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" - предприятие оборонной промышленности, производитель реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", "Дамба", "Огонь", "Удав". Предприятие основано в 1945 году.
Дополнение
Также этой ночью на территории производственного цеха ООО "Туламаш-Тарпан" нашли составную часть неустановленного боеприпаса со взрывчатым веществом. Основным направлением производственной деятельности завода является выпуск деталей и узлов к продукции машиностроительного назначения.
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В российской туле ночью беспилотник атаковал оборонный завод
Ночью беспилотник атаковал оборонный завод "Сплав" в российской туле, который производит реактивные системы залпового огня, в том числе "Град" и "Смерч". Также был найден фрагмент боеприпаса на соседнем предприятии "Туламаш-Тарпан".
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