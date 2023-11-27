В российской туле ночью беспилотник атаковал оборонный завод

Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер

Начиная с завтрашнего дня, в связи с переменчивыми погодными условиями, в школах Одесской области будет организовано как очное, так и дистанционное обучение по решению местных громад.