В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

В рф раздаются взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В Морозовском районе ростовской области рф звуки и вспышки в небе над городом раздаются уже около часа, на что обращают внимание местные жители. По словам губернатора, подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.

Параллельно с этим, по информации, отмечено попадание после атаки БпЛА в жилой дом в одном из снт курской области рф. Зафиксировано возгорание в двух частных домах. Сейчас оперативные службы находятся на местах происшествия и принимают необходимые меры для нейтрализации последствий инцидента. Погибших и пострадавших среди населения не зафиксировано.

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"