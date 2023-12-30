В России заявили об атаке 32 беспилотников

В четырех регионах рф раздавались взрывы ночью, 30 декабря. Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников, сообщили в Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.

Детали

В ведомстве утверждают, что в течение этой ночи дежурными средствами российских сил противовоздушной обороны якобы было сбито 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Также ранее россияне заявляли, что якобы уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. Стоит отметить, что губернатор этого региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода погиб один человек, еще четверо ранены.

В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью