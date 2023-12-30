В России заявили об атаке 32 беспилотников
Министерство обороны России сообщило о сбитии 32 беспилотников над четырьмя регионами после взрывов и жертв в Белгороде.
30 декабря: День глобального планирования, День соды
30 декабря отмечается День глобального планирования, чтобы подвести итоги прошедшего года и поставить цели на будущее.
В Харькове назвали улицу в честь Героя Украины Станислава Парталы
В Харькове переименовали улицу Балакирева в честь погибшего Героя Украины Станислава Парталы, защитника Мариуполя.
США выяснили, что шпионский шар из Китая смог подключиться к американскому провайдеру
NBC: в США выяснили, что шпионский шар из КНР подключился к местному провайдеру.
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Продажа устриц в Кальвадосе и Жиронде запрещена из-за заражения норовирусом, связанного со сточными и дождевыми водами.
В Китае назначили нового главу Минобороны
Главнокомандующий ВМС Китая Дун Цзюнь назначен Национальным народным конгрессом новым министром обороны.
Во Французских Альпах лавина убила 54-летнюю британку и ее 22-летнего сына
Британская женщина, 54 года, и ее сын, 22 года, погибли под лавиной во время катания на лыжах вне трассы во французских Альпах. Инструктор также был похоронен, но выжил.
НАПК добавило новые детали российского и иранского оружия в базу данных иностранных компонентов
НАПК пополнило свою базу данных 150 иностранными компонентами российского и иранского вооружения, используемого против Украины. Сейчас база данных насчитывает более 2 750 записей.
КНДР отправила в Россию около 5000 контейнеров боеприпасов - Минобороны Южной Кореи
КНДР отправила около 5 000 контейнеров с боеприпасами в Россию, сообщает Южная Корея, отмечая признаки военного сотрудничества.
В столице Сербии студенты начали 24-часовую блокаду ключевых точек города
Активисты требуют: отпустить студентов, арестованных во время недавних протестов, объяснить фальсификацию выборов и повторить недавние парламентские и местные выборы.