В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью

российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.

Детали

По их данным, речь идет об украинском беспилотнике

Средствами российской ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области отметили в ведомстве.

В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области