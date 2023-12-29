В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью
Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Курском, сообщает Министерство обороны России.
Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры
Львовскую область атаковали более 10 беспилотников, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры и вызвали пожар; о жертвах не сообщается.
В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22
Харьков был поражен ракетами, возможно, С-300 и Х-22, что повлияло на электроснабжение транспорта.
29 декабря: День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ
Министерство обороны и Вооруженные силы Украины отмечают создание своих информационных и медийных структур, подчеркивая рискованную, но важную роль военных журналистов во время российского вторжения.
Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"
В аэропорту Вильнюса латвийца оштрафовали и арестовали за нашивку ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что он не имел при себе никаких опасных предметов.
В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска
Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.
Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова
Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.
В Харькове прогремели шесть взрывов
Харьков подвергся мощному ракетному обстрелу, было зафиксировано по меньшей мере шесть взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО
Во Львове произошли взрывы на фоне продолжающейся противовоздушной обороны; мэр Садовый призывает укрываться, поскольку воздушная тревога распространяется по всей Украине.
США наложили санкции на финансовую сеть из Йемена и Турции за помощь хуситам
США наложили санкции на сеть, помогающую йеменским хуситам, направленные против физических и юридических лиц в Йемене и Турции, связанных с иранским КСИР.