В россии засекретили статистику, которая позволяла определять количество погибших на войне в Украине солдат

Из публикации ежегодной статистики росстат убрал данные об общем количестве умерших и смертности от внешних причин. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ, которые цитируют демографа Алексея Ракшу.

Детали

Демограф сообщил, что в новом сборнике росстата по естественному движению населения рф нет двух таблиц, которые отражали сведения об общем количестве умерших от внешних причин и сведения о смертности населения от внешних причин в субъектах рф. Кроме того, в таблице об умерших по возрасту причины смерти заменили на уровни образования.

Отмечается, что к внешним причинам в статистике росстата относят убийства, самоубийства, гибель в ДТП. После начала российского вторжения в Украину, журналисты использовали эти данные для оценки потерь армии рф во время войны.

Напомним

По подсчетам западных медиа, российские потери человеческой силы за время полномасштабного вторжения в Украину составляют от 462 до 728 тыс. солдат по состоянию на середину июня 2024 года. И это значительно превышает количество войск, задействованных в феврале 2022 года. Согласно подсчетам "Медиазоны" и Би-би-си, потери российской армии составляют более 58 тыс. человек. В свою очередь исследователи "Медузы" оценили российские потери в 120 тыс. солдат.

В то же время, британская разведка считает, что за последние два месяца россия, вероятно, потеряла более 70 тысяч солдат убитыми и ранеными, а ежедневные потери в мае и июне составляли около 1200 убитых и 1100 раненых.

Аргесор несет потери: 1110 человек личного состава, 11 танков, 9 бронемашин потеряно за сутки