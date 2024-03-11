В россии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Южной Кореи

Гражданина Южной Кореи арестовали в россии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на картотеку лефортовского суда москвы и данных правительственного информагентства, передает УНН.

Детали

По данным картотеки, в суд поступило ходатайство о продлении на 3 месяца ареста гражданина Южной Кореи. Со ссылкой на источники сообщается, что речь идет о гражданине Южной Кореи Пэк Вон Суне.

По данным СМИ, его задержали во владивостоке, а затем арестовали и перевели в москву для проведения следственных действий. Данные о преступлении гражданина Кореи не разглашаются, поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.

Известно, что Пэк Вон Суну первый гражданин Южной Кореи, которого обвиняют в россии в шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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