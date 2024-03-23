В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

До 93 увеличилось количество погибших в результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой. Об этом заявили в следственном комитете рф, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В следственном комитете рф отметили, что количество погибших, вероятно, еще возрастет.

"По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава фсб александр бортников доложил президенту рф владимиру путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, которые непосредственно участвовали в стрельбе в "Крокусе".

Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников, пишут российские СМИ.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности четырех из шести стрелков. Все они якобы граждане Таджикистана.