В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  117958 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  119035 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  123637 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  145325 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136614 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  229984 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126404 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137934 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130201 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142844 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  355112 просмотра

В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

Количество жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых, в том числе 4 стрелков.

Новости Мира •   •  9140 просмотра
В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО

Ночью и утром россияне атаковали три общины в Сумской области, в результате чего произошло 35 взрывов.

Общество •   •  12614 просмотра
россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО

Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк

Противник продолжает давить на плацдарм у Крынок, вчера Силы обороны отбили две атаки на этом направлении.

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Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк

Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

Четыре человека получили ранения в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение

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Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать

Путин использует каждую свободную минуту, пока Конгресс США отказывается утвердить дополнительную помощь Украине, считает советник Белого дома Джон Кирби.

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Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать

Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Женщина 1960 года рождения получила ранения и была госпитализирована после российского обстрела села Змиевка в Херсонской области. Накануне от атаки рф на село погиб 57-летний мужчина.

Война •   •  14703 просмотра
Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск

Стрельба в торговом центре под москвой привела к гибели 83 человек, 121 ранен; четверо граждан Таджикистана были идентифицированы как стрелки, двое из них задержаны.

Новости Мира •   •  15357 просмотра
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск

Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей

Ночью Харьков подвергся вражеской атаке беспилотников, один человек пострадал. Электроснабжение было восстановлено для более 440 000 потребителей в городе и области после российской атаки 22 марта.

Общество •   •  18058 просмотра
Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей

На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА

Девять вражеских беспилотников были сбиты за ночь в Полтавской области, без жертв и разрушений.

Общество •   •  20397 просмотра
На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА

россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили

Один местный житель погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки.

Общество •   •  19893 просмотра
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили