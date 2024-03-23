Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой пострадал 121 человек. Еще 83 погибли. Правоохранители установили личности четырех стрелков, а также якобы двух уже задержали. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, сейчас известно о 83 погибших в результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл". Количество пострадавших составляет 121 человека, из которых - 8 детей.

Правоохранители установили личности четырех из шести стрелков. Все они граждане Таджикистана: Насридинов Махмадрасул 37 лет; Исмонов Ривожидин 51 год; Сафолзода Шохинджонн 21 год; Назаров Рустам 29 лет.

Стрелки могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых поднят весь личный состав.

Также сообщается, что двое стрелков были задержаны в брянской области.

Напомним

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщали о большом количестве погибших.

Украинская разведка считает теракт в торговом центре в подмосковье спланированной провокацией российских спецслужб по приказу путина, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию войны против Украины и мобилизацию в россии.

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле".