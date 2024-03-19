В россии используют "рекордную победу" путина для долгосрочной войны против Украины - ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), руководитель кремля попытается использовать заявленные "рекордные" показатели на выборах президента рф, чтобы создать информационные условия для оправдания длительного конфликта и длительной оккупации части Украины, передает УНН.

Президент России Владимир Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержки своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине. Российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила 18 марта, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов. - говорится в заметке ISW.

Института изучения войны также пишет что оккупационные чиновники россии сфальсифицировали рекордно высокую поддержку путина в оккупированной Украине.

По данным ЦИК, Путин набрал от 88,12% до 95,23% голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. (...) Вероятно, принуждали граждан Украины участвовать в выборах, которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, которые действовали в оккупированной Украине - отмечает ISW.

В кремле утверждают, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка Путина продемонстрировали единство России и доверие к диктатору.

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