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В России заявляют, что Ю.Самойлова может представить страну на "Евровидении-2018"

В России заявляют, что Ю.Самойлова может представить страну на "Евровидении-2018"

Киев • УНН

 • 10994 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Российская певица Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет на конкурс в этом году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову к участию в "Евровидении", в следующем году, независимо от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили в организации, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.

В марте певицу Ю.Самойлову выбрали как представителя России на Евровидении-2017, который пройдет в этом году в Украине.

Ранее, в среду, в СБУ сообщили, что запретили въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

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