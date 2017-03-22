В Росії заявляють, що Ю.Самойлова може представити країну на "Євробаченні-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова представить Росію на "Євробаченні" у 2018 році в тому випадку, якщо не потрапить на конкурс цього року, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в "Євробаченні", в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова", - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію також підтвердили в організації, яка буде приймати рішення про представника Росії на конкурсі в наступному році.
У березні співачку Ю.Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.
Раніше, у середу, в СБУ повідомили, що заборонили в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.