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В Росії заявляють, що Ю.Самойлова може представити країну на "Євробаченні-2018"

Київ • УНН

 • 10997 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова представить Росію на "Євробаченні" у 2018 році в тому випадку, якщо не потрапить на конкурс цього року, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в "Євробаченні", в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили в організації, яка буде приймати рішення про представника Росії на конкурсі в наступному році.

У березні співачку Ю.Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.

Раніше, у середу, в СБУ повідомили, що заборонили в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

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