В минобороны рф утверждают, что ночью в россии над ростовской областью было поражено 26 БПЛА, а также еще один - над смоленской областью. Сообщается, что поражению подвергся военный аэродром миллерево в ростовской области, пишет УНН.

Детали

"Прошлой ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", - сообщил губернатор ростовской области василий голубев.

Местные Telegram-каналы пишут, что прилеты были по военному аэродрому миллерево в ростовской области.

В минобороны рф также утверждают о поражении 26 беспилотников в этой области, а также поражении еще одного БПЛА на территорией смоленской области.

Напомним

На военном аэродроме миллерово в ростовской области прозвучало более 16 взрывов после атаки БПЛА. Местные жители сообщают о пожарах на взлетно-посадочной полосе, стоянках самолетов и вблизи нефтебазы.