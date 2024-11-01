В рф заявили о плане "Ковер" в трех московских аэропортах из-за угрозы атаки дронов
Киев • УНН
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. Движение беспилотников замечено в районе Калужской области.
В россии заявили, что в трех московских аэропортах введен план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает российский телеграм-канал SHOT, пишет УНН.
Детали
"План "Ковер" введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. По данным SHOT, из-за угрозы атаки БПЛА. Предварительно движение БПЛА замечено сторонами Калужской области рф", - говорится в сообщении.
Аэропорты, как указано, временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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