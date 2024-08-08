В рф закрыли вокзалы на трех станциях курской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  115596 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  107364 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  102584 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  41409 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  108563 просмотра
публикации
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  108563 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  137138 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  193211 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  197784 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  206122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  107353 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  79964 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  138740 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  110792 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  121757 просмотра
Актуальное
В рф закрыли вокзалы на трех станциях курской области

В рф закрыли вокзалы на трех станциях курской области

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 12:31  •  643 просмотра

Read in English

В курской области России временно закрыты вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел. Движение поездов в регионе осуществляется штатно, за исключением Суджанского и Кореневского районов.

В россии временно закрыли для пассажиров вокзалы на ряде станций в курской области на фоне боевых действий. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу российской железной дороги, передает УНН

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в курской области временно закрыты для пассажиров

- сообщили в железной дороге. 

Отмечается, что за исключением суджанского и кореневского районов, движение поездов в регионе осуществляется штатно. 

Дополнение

8 августа в российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф.

Как писало Bloomberg, прорыв украинских военных в российскую курскую область - первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  1443 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  12900 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  32191 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  81772 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  79458 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  85708 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  65147 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  108622 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  108489 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
7 августа 2024, 10:52  •  116503 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Популярные

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  108563 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  41409 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  102584 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  107364 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  115596 просмотра

Публикации

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  108563 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  137138 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  193211 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  197784 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  206122 просмотра

Война

"Армія+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

"Армія+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

  •  4933 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

  •  8773 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  18717 просмотра
"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

  •  14870 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

  •  17239 просмотра

политика

Зеленский подписал закон об институте старосты: что предполагается

Зеленский подписал закон об институте старосты: что предполагается

  •  2024 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  9258 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  10421 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  18717 просмотра
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
Эксклюзив

  •  32145 просмотра

Война

"Армія+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

"Армія+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

  •  4933 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

  •  8773 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  18717 просмотра
"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

  •  14870 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

  •  17239 просмотра

политика

Зеленский подписал закон об институте старосты: что предполагается

Зеленский подписал закон об институте старосты: что предполагается

  •  2024 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  9258 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  10421 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

  •  18717 просмотра
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
Эксклюзив

  •  32145 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  118644 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  121971 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  134928 просмотра

Экономика

Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

  •  3221 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

  •  9258 просмотра
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
Эксклюзив

  •  12845 просмотра
Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

  •  10421 просмотра
Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров

  •  31938 просмотра

Киев

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  28863 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  31897 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  39072 просмотра
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  39960 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  41419 просмотра