В рф закрыли вокзалы на трех станциях курской области

В россии временно закрыли для пассажиров вокзалы на ряде станций в курской области на фоне боевых действий. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу российской железной дороги, передает УНН.

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в курской области временно закрыты для пассажиров - сообщили в железной дороге.

Отмечается, что за исключением суджанского и кореневского районов, движение поездов в регионе осуществляется штатно.

Дополнение

8 августа в российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф.

Как писало Bloomberg, прорыв украинских военных в российскую курскую область - первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.