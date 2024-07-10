россия сообщила о сбитии двух беспилотников над белгородской и воронежской областями во время ночной атаки БПЛА. В свою очередь, жители ростова-на-дону ростовской области сообщили ночью об атаке БПЛА.
Минобороны рф заявляет, что в ночь на 10 июля над территорией россии сбиты два беспилотника. По данным ведомства, они были якобы уничтожены над белгородской и воронежской областями, сообщает УНН.
Как пишет Astra, в воронежской области, по данным главы региона александра гусева, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.
Власти белгородской области о последствиях пока не сообщали.
Дополнение
В свою очередь, жители ростова-на-дону ростовской области сообщили ночью об атаке БПЛА. Официальной информации от местных властей нет
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