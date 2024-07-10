Минобороны рф заявляет, что в ночь на 10 июля над территорией россии сбиты два беспилотника. По данным ведомства, они были якобы уничтожены над белгородской и воронежской областями, сообщает УНН.

Как пишет Astra, в воронежской области, по данным главы региона александра гусева, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Власти белгородской области о последствиях пока не сообщали.

Дополнение

В свою очередь, жители ростова-на-дону ростовской области сообщили ночью об атаке БПЛА. Официальной информации от местных властей нет

Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области