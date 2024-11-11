В рф сообщили о сирене в энгельсе, закрыт аэропорт саратова на фоне угрозы атаки дронов
Киев • УНН
В энгельсе саратовской области рф звучит сирена воздушной тревоги, а аэропорт саратова приостановил работу. Губернатор предупредил о возможной атаке беспилотников на регион.
В Энгельсе саратовской области рф неспокойно, звучит сирена, закрыт аэропорт саратова, сообщили российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"Сирена в кировском. Читатели сообщают также о сирене в энгельсе и в заводском. энгельс сирены. Сирена в октябрьском районе. Частный сектор октябрьского сирены нет", - сообщает местный паблик.
По данным росСМИ, в международном аэропорту "Гагарин" в саратове введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ранее губернатор саратовской области роман бусаргин сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.
"Что-то прилетело в саратове", - написал в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Добавим, в энгельсе базируются российские стратегические бомбардировщики.