В рф сообщили о сирене в энгельсе, закрыт аэропорт саратова на фоне угрозы атаки дронов

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 25636 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 128713 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 161087 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 173942 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 174910 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 131389 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128614 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121475 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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В рф сообщили о сирене в энгельсе, закрыт аэропорт саратова на фоне угрозы атаки дронов

В рф сообщили о сирене в энгельсе, закрыт аэропорт саратова на фоне угрозы атаки дронов

Киев  •  УНН

08:08 • 3286 просмотра

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В энгельсе саратовской области рф звучит сирена воздушной тревоги, а аэропорт саратова приостановил работу. Губернатор предупредил о возможной атаке беспилотников на регион.

В Энгельсе саратовской области рф неспокойно, звучит сирена, закрыт аэропорт саратова, сообщили российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Сирена в кировском. Читатели сообщают также о сирене в энгельсе и в заводском. энгельс сирены. Сирена в октябрьском районе. Частный сектор октябрьского сирены нет", - сообщает местный паблик.

По данным росСМИ, в международном аэропорту "Гагарин" в саратове введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее губернатор саратовской области роман бусаргин сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.

"Что-то прилетело в саратове", - написал в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Добавим, в энгельсе базируются российские стратегические бомбардировщики.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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