В рф сообщили о сирене в энгельсе, закрыт аэропорт саратова на фоне угрозы атаки дронов

В Энгельсе саратовской области рф неспокойно, звучит сирена, закрыт аэропорт саратова, сообщили российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Сирена в кировском. Читатели сообщают также о сирене в энгельсе и в заводском. энгельс сирены. Сирена в октябрьском районе. Частный сектор октябрьского сирены нет", - сообщает местный паблик.

По данным росСМИ, в международном аэропорту "Гагарин" в саратове введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее губернатор саратовской области роман бусаргин сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.

"Что-то прилетело в саратове", - написал в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Добавим, в энгельсе базируются российские стратегические бомбардировщики.