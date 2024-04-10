В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"

В рф подозреваемый в причастности к нападению на "Крокус" сбежал от силовиков. Как пишет Telegram-канал Baza, на территории городского округа Чехов введен план "Сирена", передает УНН.

По предварительным данным, вчера около 22.00 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось скрыться в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское.

Сегодня в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников росгвардии и мвс рф в Чеховском районе. Беглец, по данным Baza, может быть вооружен.

Добавим

фсб рф 23 марта сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия,- непосредственные исполнители преступления, еще троих обвиняют в предоставлении террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.