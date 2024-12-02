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В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

Киев  •  УНН

 • 2549 просмотра

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омбудсмен рф опубликовала список из 630 украинских военнопленных, заявив об отказе Украины их забрать. мид рф заявил о готовности к обмену, в то время как украинская сторона ранее требовала предоставить списки для обмена.

Уполномоченный по правам человека в россии татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их", передает УНН.

В списке 630 фамилий.

москалькова цинично утверждает, что украинская сторона якобы продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными.

Также она заявила, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории российской федерации, что отметим не соответствует действительности.

Дополнение

27 ноября в министерстве иностранных дел рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных.

В начале ноября Омбудсман Украины требовал от рф списки военнопленных для обмена.

Это обращение стало ответом на недавние заявления российской стороны о том, что Украина якобы "не дает согласие" на возвращение определенных военных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ukrainaУкраина