В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных
Киев • УНН
омбудсмен рф опубликовала список из 630 украинских военнопленных, заявив об отказе Украины их забрать. мид рф заявил о готовности к обмену, в то время как украинская сторона ранее требовала предоставить списки для обмена.
Уполномоченный по правам человека в россии татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их", передает УНН.
В списке 630 фамилий.
москалькова цинично утверждает, что украинская сторона якобы продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными.
Также она заявила, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории российской федерации, что отметим не соответствует действительности.
Дополнение
27 ноября в министерстве иностранных дел рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных.
В начале ноября Омбудсман Украины требовал от рф списки военнопленных для обмена.
Это обращение стало ответом на недавние заявления российской стороны о том, что Украина якобы "не дает согласие" на возвращение определенных военных.