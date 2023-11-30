У рф ограничен причальный фронт, они не могут постоянно менять порты - Плетенчук

В россии очень ограничен причальный фронт. россияне не могут все время менять пункты базирования кораблей. Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

На самом деле, не на что менять, в том и их проблема. Причальный фронт - он ограничен, и с этим они столкнулись, когда перебазировали корабли в новороссийск. Поэтому сказать, что они могут сегодня выбрать один порт, завтра - второй, послезавтра - третий - нет. Так оно не работает, там есть логистическое обеспечение, соответствующая инфраструктура. Они привязаны именно к тем причалам, где они базируются, кроме того, там построена система обороны. Поэтому они будут оставаться в тех портах, где они есть, несмотря на непогоду - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что изгнание российского военного флота из Черного моря - это один из самых больших успехов Украины после 24 февраля. Благодаря этому Украина смогла запустить альтернативные морские маршруты и перевезти почти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах.