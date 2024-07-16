В рф из-за неполадок отключился энергоблок Ростовской атомной станции, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

На Ростовской АЭС автоматическая система защиты отключила один из энергоблоков. Причина - неполадки на турбогенераторе. Радиационный фон остается в норме, сообщил "Росатом". Из-за сбоя на юге россии введено ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт.

Впоследствии Astra сообщила, что в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, из-за этого не работает около 150 светофоров. Ряд улиц остались без электричества.

Добавим

Впоследствии стало известно, что на Гусиноозерской ГРЭС (государственная районная электростанция - ред.) в Бурятии аварийно отключились два из трех энергоблоков. Местные жители рассказали журналистам, что перед отключением электричества на ГРЭС прогремел взрыв, а с территории предприятия валил дым. Официально причина аварии не сообщается.