В результате стрельбы в Канаде погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В результате перестрелки в городе Абботсфорд, расположенном на юго-западе Канады погиб полицейський, сообщает телеканал CBC, передает УНН.
Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра. Вероятно, преступник пытался угнать машину, но очевидцы сообщили об этом в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и помешали угонщику, после чего началась стрельба.
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Злоумышленник застрелил одного из полицейских, однако позже был задержан. Им оказался 60-летний мужчина из соседней провинции Альберта.
Напомним, Секретная служба США задержала у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских".