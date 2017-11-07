В результате стрельбы в Канаде погиб полицейский

Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра. Вероятно, преступник пытался угнать машину, но очевидцы сообщили об этом в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и помешали угонщику, после чего началась стрельба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В кампусах университета штата Вирджиния произошла стрельба

Злоумышленник застрелил одного из полицейских, однако позже был задержан. Им оказался 60-летний мужчина из соседней провинции Альберта.

Напомним, Секретная служба США задержала у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который планировал убить "всех белых полицейских".