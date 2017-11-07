В результаті стрілянини в Канаді загинув поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В результаті перестрілки в місті Абботсфорд, який розташований на південному заході Канади загинув поліцейський, повідомляє телеканал CBC, передає УНН.
Зазначається, що інцидент стався на парковці торгового центру. Ймовірно, злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію.
Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце події і перешкодили викрадачеві, після чого почалася стрілянина.
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Зловмисник застрелив одного з поліцейських, однак пізніше був затриманий. Ним виявився 60-річний чоловік з сусідньої провінції Альберта.
Нагадаємо, Секретна служба США затримала біля Білого дому у Вашингтоні чоловіка, який планував убити "всіх білих полісменів".