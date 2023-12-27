В результате вражеского обстрела Новоберислава на Херсонщине погиб мужчина
Киев • УНН
В результате российского обстрела в Новобериславе на Херсонщине погиб 59-летний мужчина, который шел по улице.
Российские войска сегодня утром обстреляли Новоберислав Херсонской области. В результате атаки ранения несовместимые с жизнью получил 59-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Утром российская армия убила гражданского в Новобериславе. Смертельные ранения получил 59-летний мужчина. В момент обстрела он шел по улице
Дополнение
За минувшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. В некоторых районах есть перебои с электричеством и мобильной связью.
Напомним
российские войска 161 раз обстреляли Херсонскую область, убив 3 и ранив 16 человек; во время обстрелов врагом было использовано 7 беспилотников "шахед".
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