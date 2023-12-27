В результате вражеского обстрела Новоберислава на Херсонщине погиб мужчина

Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко

В результате российских ударов по Одессе и Херсону погибли двое и были ранены по меньшей мере пятеро, в том числе ребенок. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые районы.