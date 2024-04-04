Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

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Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом
Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередач, соединяющую ее с украинской энергосистемой, что грозит серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд отправил Шило под стражу с возможностью внесения залога
Артема Шило, сотрудника Службы безопасности Украины, взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн за руководство организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.
В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго
Из-за отключения электроэнергии пострадали около 350 000 потребителей электроэнергии в Харькове и области, а также ограничения в Кривом Роге, 12 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды, но дефицита электроэнергии не ожидается, и Украина предоставила экстренную помощь Польше.
Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове
Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.
Противник изучает расположение украинской ПВО, не исключены мощные массированные воздушные атаки - Евлаш
Противник изучает расположение украинской противовоздушной обороны и накапливает ресурсы для потенциальных мощных массированных воздушных атак. Силы обороны готовы к отражению таких российских атак.
В Запорожье взрывы - ОВА
В Запорожье, Украина, произошли взрывы, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр
Согласно предупреждению ВВС Украины, была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.
рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго
В Харьковской области ночью беспилотник повредил оборудование на объекте энергетики, в Днепропетровской области враг атаковал энергетическую инфраструктуру, а в Сумской области в результате вражеского обстрела был смертельно ранен сотрудник газовой компании.
россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших
За сутки россияне обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 63 гражданских объекта, но обошлось без жертв.