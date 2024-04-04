Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

Войска рф продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины. В результате обстрелов погиб один гражданский человек, травмирован ребенок и еще двое гражданских лиц. Об этом сообщает полиция Сумской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 55 ударов.

В результате обстрелов погиб один гражданский человек, травмирован ребенок и еще двое гражданских лиц, поврежден 21 частный дом, 6 частных авто, административное здание, помещение больницы, дома культуры, учреждения дошкольного образования, лицея и магазин. Разрушениям подверглась также гражданская инфраструктура, - говорится в сообщении.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним

По Сумской области в ночь на 4 марта россияне выпускали КАБы, всего за ночь зафиксировано два вражеских обстрела региона.

