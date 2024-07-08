Армия рф сегодня утром нанесла ракетный удар по территории частного предприятия в Покровске Донецкой области, в результате чего погибли трое человек, еще двое получили ранения. Об этом в понедельник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 8 июля 2024 года, в 09:50, российская армия нанесла ракетный удар по г. Покровск. В результате попадания по территории частного предприятия погибли трое граждан. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и женщина 36 лет - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, тип вооружения и окончательное количество пострадавших уточняются. под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших