В результате российской атаки в Покровске разрушен офис "Врачей без границ"

"Врачи без границ" сообщили о том, что во время очередной российской атаки на Покровск был разрушен их местный офис. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение организации в Фейсбук.

Сегодня, 5 апреля, около 3:00 офис "Врачей без границ" в Покровске, что в Донецкой области, был разбомблен и полностью разрушен. Наши коллеги не получили повреждений. Пятеро местных жителей, которые находились вблизи офиса, получили ранения - говорится в сообщении.

"Врачи без границ" осудили атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в Донецкой области. Они призывают защитить свои объекты, а также гражданских лиц, работников гуманитарных организаций и здравоохранения.

Атака на наш офис - далеко не единичный случай. Разрушение гражданской инфраструктуры было характерной чертой этой войны в течение длительного времени - говорит Винченцо Порпилья, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине.

Напомним

российские войска в ночь на 5 апреля атаковали город Покровск Донецкой области. Ударили по частному сектору, ранены пятеро гражданских, в том числе 14-летний парень.

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