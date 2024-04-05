Атака рф на Запорожье: известно о шести пострадавших - горсовет

В результате вражеского обстрела Запорожья, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Повреждены, в частности, три многоэтажки и общежитие, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

"Опять опасная ситуация в Запорожье. По предварительным данным в результате обстрела пострадали 6 человек", - написал секретарь горсовета.

По его словам, также в настоящее время известно, что повреждения получили 3 многоэтажки, 1 дом частного сектора, общежитие и заведение торговли.

Ранее УНН сообщал, что россияне нанесли удар по Запорожью.