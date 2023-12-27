В результате российских атак в Донецкой области погибли пять человек за сутки, еще трое ранены

российская армия убила еще пять человек и ранила трех в десяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщила Нацполиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщила полиция, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 14 ударов по гражданскому населению. Враг применил БПЛА и артиллерию. Под огонь вражеской армии попали 10 населенных пунктов: города Авдеевка, Железное, Красногоровка, Курахово, Торецк, поселки Нью-Йорк и Северное, села Бердичи, Константиновка и Никифоровка.

Разрушениям подвергся 21 гражданский объект - 14 жилых домов, больница, школа, хозяйственные постройки, автомобили - отмечается в сообщении полиции.

Уточняется, что по Торецку россия нанесла огонь из артиллерии, убив при этом двух гражданских жителей. Повреждены два частных дома.

Обстрел Северного унес жизнь человека, еще один получил ранения. Снаряды повредили многоквартирный дом и три частных дома, социальную инфраструктуру.

В Авдеевке снаряды попали в частный дом. Погиб мужчина, а женщина получила травмы. Пострадавшую достали из-под завалов и эвакуировали в больницу спецподразделение полиции "белые ангелы".

Еще одного мирного жителя россияне убили в Красногоровке. В результате вражеских атак есть раненый в селе Константиновка Марьинской громады.

Оккупационные войска обстреляли Курахово, повредив больницу, два многоквартирных и частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

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