В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА

В результате вчерашнего обстрела управляемыми авиабомбами по селу Змиевка, что на Бериславщине Херсонской области, погибла семейная пара. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

"Вчера оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка, что на Бериславщине. В результате попадания повреждено здание. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины 1957 года рождения и женщины 1965 года рождения", - сообщил Прокудин.

Напомним

В Херсоне в больницу обратилась 64-летняя женщина, которая получила ранения в результате вражеского обстрела 5 апреля.