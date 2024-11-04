В Резерв+ началось тестирование онлайн-отсрочек: что известно

В приложении Министерства обороны Украины "Резерв+" начался бета-тест по получению отсрочек от мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook, пишет УНН.

Детали

По ее словам, первыми инструкции для подачи заявки на онлайн-отсрочку получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму на тестирование. После них - люди с инвалидностью и многодетные. Черногоренко отметила, что инструкции будут отправлять на почту.

Если вы уже имеете отсрочку, вы сможете ее продлить только после завершения ее действия. Ведь не может быть двух активных отсрочек одновременно. Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отображается услуга у разных категорий граждан - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее уточнялось, что в тестировании могут принять участие многодетные родители, имеющие от трех несовершеннолетних детей в одном браке, люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.