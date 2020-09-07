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В Раде зарегистрировали "антисуркисовский" законопроект, который должен сохранить 10 млрд грн для государства

Киев • УНН

 • 14766 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Народный депутат Украины Юрий Камельчук зарегистрировал законопроект No4064, который призван заблокировать взыскания 10 млрд гривен из “ПриватБанка” в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов. Об этом в своем Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.

В Раде зарегистрировали "антисуркисовский" законопроект, который должен сохранить 10 млрд грн для государства

“Апдейт по делу Привата и постановлению судьи Вовка. Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект № 4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 миллиардов государственных средств. Просьба поддержать и пошерить! Время играет против нас”, — написал он.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева под председательством Павла Вовка, удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в государственный “ПриватБанка” на общую сумму 350 миллионов долларов. Речь идет об иске по обязательствам банка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов, размещенные в 2012-2014 годах на кипрских счетах. Последние были конвертированы в капитал госбанка в рамках процедуры bail-in, а потому с 2016 года — не существуют.

Кроме того, Печерский райсуд Киева разрешил принудительно списать средства и наложить арест на имущество “ПриватБанка”, если тот откажется уплатить почти 10 миллиардов гривен оффшорам семьи Суркисов.

В Офисе президента, Кабмине и НБУ заявили, что не согласны с таким решением суда. Назвали его незаконным и анонсировали подготовку апелляционной жалобы.

В НАБУ, тем временем, возбудили уголовное дело по факту покушения на завладение имуществом “ПриватБанка” в особо крупных размерах. В производстве уже фигурируют оффшоры, аффилированные с Суркисом.

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