В Раді зареєстрували "антисуркісівський" законопроект, який повинен зберегти 10 млрд грн для держави
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Народний депутат України Юрій Камельчук зареєстрував законопроект №4064, що покликаний заблокувати стягнення 10 мільярдів гривень з “ПриватБанку” на користь офшорних компаній братів Суркісів. Про це у своєму Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
“Апдейт по справі Привату та ухвалі судді Вовка. Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів. Прохання підтримати та пошерити! Час грає проти нас”, — написав він.
Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва під головуванням Павла Вовка, задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного “ПриватБанку” на загальну суму 350 мільйонів доларів. Йдеться про позов щодо зобов’язань банку обслуговувати депозити офшорів Суркісів, розміщені у 2012-2014 роках на кіпрських рахунках. Останні були конвертовані у капітал держбанку в рамках процедури bail-in, а тому з 2016 року — не існують.
Крім того, Печерський райсуд Києва дозволив примусово списати кошти і накласти арешт на майно “ПриватБанку”, якщо той відмовиться сплатити майже 10 мільярдів гривень офшорам родини Суркісів.
В Офісі президента, Кабміні та НБУ заявили, що не згодні з таким рішенням суду. Назвали його незаконним та анонсували підготовку апеляційної скарги.
В НАБУ, тим часом, порушили кримінальну справу за фактом замаху на заволодіння майном “ПриватБанку” в особливо великих розмірах. У провадженні вже фігурують офшори, афільовані із Суркісами.