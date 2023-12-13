В Раде зарегистрировали законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.
Кабмин зарегистрировал в парламенте "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", принятие которого необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС, сообщает УНН.
Детали
Законопроект №10337 был зарегистрирован сегодня, 13 декабря.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, проект закона предлагает определить:
- терминологию в сфере лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
- правила этического поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.
Документ направлен на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения.
Законопроект имеет целью обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью
Напомним
4 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в Украине идет разработка законопроекта о лоббизме.
В Раде зарегистрировали законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Кабинет Министров Украины зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.
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