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В Раде зарегистрировали законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 15:23  •  15281 просмотра

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.

Кабмин зарегистрировал в парламенте "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", принятие которого необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС, сообщает УНН.

Детали

Законопроект №10337 был зарегистрирован сегодня, 13 декабря.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, проект закона предлагает определить:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этического поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Документ направлен на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения.

Законопроект имеет целью обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью

- написал Мельничук в Telegram.

Напомним

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в Украине идет разработка законопроекта о лоббизме.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
У Раді зареєстрували законопроект про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС
Draft law on lobbying, which is a requirement on the way to the EU, is registered in the Rada
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