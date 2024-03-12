В работе Telegram произошел сбой: что известно

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, с проблемами столкнулись, в частности, пользователи из Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает УНН.

Детали

По данным Downdetector, сбой в работе Telegram задел Украину, Польшу, Румынию и Великобританию.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы подключения к серверам -52%, перебои в работе приложения - 30% и невозможность отправить и получить сообщение - 19%.

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