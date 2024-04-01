В работе monobank произошел сбой - Гороховский

Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

Женщина на 37-й неделе беременности начала рожать в подвале в Красногоровке Донецкой области, и под обстрелами была эвакуирована правоохранителями в Покровск, где родила здоровую дочь по имени Варвара.