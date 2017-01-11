В.Рабинович о е-декларациях: власть констатировала, что у нас страна бандитского капитализма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Е-декларации украинских чиновников не противостоят коррупции, а лишь закрепляют за взяточниками наворованное. Об этом на днях заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, передает УНН.
"Вместо регламентированного законом е-декларирования фактически произошла легализация сверхприбылей чиновников, депутатов, судей, прокуроров, которые ни дня не работая в бизнесе, задекларировали миллионы наличных и тысячи объектов элитной недвижимости и дорогостоящего транспорта. При этом правоохранительные органы не собираются делать, чтобы реально расследовать источники получения чиновниками сверхприбылей. О декларации все скоро забудут, или даже уже забыли, - и что это, как не легализация наворованного? ", - Отметил В.Рабинович.
По мнению парламентария, начатый в Украине процесс электронного декларирования не дает результатов в борьбе с коррупцией, потому что фактически не привлекает чиновников к ответственности. "Власть просто констатировала, что у нас страна бандитского капитализма. Все снова закрыли глаза - и не видят, как у какого-то мелкого прокурора или председателя райадминистрации по 18 квартир и по 20 автомобилей, и еще и пару сотен гектаров землицы с домами. Так если сложить сумму с их зарплат за 100 лет - и то такого не купишь. И что же это тогда? Отвечу: это банда, которая сделала из воров и коррупционеров "честных" по принципу: свой своего не выдаст ", - убежден лидер партии" За життя ".
Напомним, осенью 2016 года в Украине завершился первый этап электронного декларирования. Е-декларации должны были подать все чиновники. За внесение недостоверных сведений или несвоевременное представление е-деклараций предусмотрена административная и уголовная ответственность. В то же время до сих пор до конца не определен механизм проверки этих документов.
С января 2017 года в Украине начался новый этап подачи электронных деклараций.