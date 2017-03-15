В.Рабинович назвал события в Раде репетицией военного переворота

"Сегодня состоялась репетиция военного переворота в стране, где власть не может и не умеет управлять, не пользуется поддержкой населения, не знает, как выходить из кризиса. Если действия тех, кто совершил эти противозаконные, антиконституционные действия, не получат адекватной оценки со стороны общества, политиков и международных организаций, то мы с вами станем еще на шаг ближе к диктатуре и национальной катастрофе", - заявил В.Рабинович.

По мнению депутата, целью происшествия была демонстрация силы.

"В зал Верховной Рады вне рамок закона, вне рамок парламентаризма и даже не в традициях частомайданной Украины зашли люди в форме. В данный момент они оказались сотрудниками полиции. А могли оказаться просто "зелеными человечками" от какой-то другой организации. А что такого, они хотели высказаться", - отметил лидер партии "За жизнь".

По мнению В.Рабиновича, если бы речь действительно шла об основаниях для снятия неприкосновенности с депутата Владимира Парасюка, достаточно было бы просто предложить это в зал.

"И, поверьте мне, весь зал с огромным удовольствием отдал бы Парасюка на растерзание Фемиде. Но нужно было другое. Нам продемонстрировали, как, наплевав на законы той Европы, куда нас обещали привести, в любой момент в зал парламента могут зайти "люди в зеленом" - и объяснить свое понимание того, как должен голосовать парламент", - подчеркнул нардеп.

В то же время В.Рабинович положительно оценил действия вице-спикера Оксаны Сыроид, которая закрыла заседание.

"Радует одно. Я видел, сколько депутатов в зале были возмущены тем, что произошло. Пусть еще робко и несмело глядя на своих "сотников" и "десятников" в партийной системе, но уже многие начали понимать, что беззаконие сжирает всех. Просто не всех одновременно. И еще об одном. Я хорошо знаком с работой международных институтов - и могу сказать, что сегодняшние действия псевдопатриотов по захвату парламента нанесут имиджу Украины ущерб, сопоставимый с деятельностью крупнейшего врага", - резюмировал парламентарий.

В среду 15 марта утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины не произошло. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла его, после того как на трибуну вышли представители Национальной полиции. Ряд парламентариев считают, что своими действиями О.Сыроид возбудила регламентные нормы.

Причиной визита правоохранителей стала ситуация на блокпосту в Славянске, где накануне произошел конфликт между правоохранителями и участниками блокады, одним из действующих лиц которого был нардеп Владимир Парасюк.

Напомним, что в результате инцидента семь сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.