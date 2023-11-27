В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно ограничат оформление грузовиков и автобусов: почему
Киев • УНН
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" 28 ноября будет ограничено оформление грузовиков и автобусов из-за отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. Пропуск легковых автомобилей остается без изменений.
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно ограничат оформление грузовиков и автобусов. Как сообщили в Госпогранслужбе, причина - отключение электроэнергии в пункте пропуска "Долгобичув", передает УНН.
По информации, поступившей от польских пограничников, 28 ноября 2023 года в пункте пропуска "Долгобичув" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии. Ориентировочное время отключения - с 09:00 до 21:00 (по Киевскому времени). В указанный период оформление смежной стороной будет осуществляться на мобильных терминалах
По данным пограничников, пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен.
Пропуск легковых автомобилей будет осуществляться в обычном режиме, резюмировали в ГПСУ.
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно ограничат оформление грузовиков и автобусов: почему
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" 28 ноября будет ограничено оформление грузовиков и автобусов из-за отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. Пропуск легковых автомобилей остается без изменений.
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