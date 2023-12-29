В прошлом году россия устроила похожий террор украинцев - Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов

Сегодня утром враг обстрелял Одессу. Известно о трех погибших и 22 пострадавших. Разбор завалов продолжается. Об этом журналистам сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Год назад, 29 декабря, по Украине было выпущено около 70 ракет. Похоже, что сценарий повторяется. Сегодня было много ракет, по всей Украине, и Одессу не обошли. Завалы разбираются до сих пор, в некоторых местах даже пожар не локализован - отметил он.

Кипер добавил, что к работам привлечены следователи и оперативные группы, неравнодушные граждане.

Также, одесситам при необходимости оказывают психологическую поддержку.

Кипер: Среди пострадавших в результате ракетной атаки россиян на Одессу - беременная женщина и двое детей