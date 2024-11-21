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"В продолжение темы ликвидации МСЭК": Рада поддержала реформу социального страхования

Киев  •  УНН

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12209 о реформировании системы оценки трудоспособности. Проект предусматривает введение нового статуса «трудоспособности», индивидуальный подход к реабилитации и автоматизацию выплат.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12209 о модернизации системы социального страхования, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"В продолжение темы ликвидации МСЭК. Рада приняла в первом чтении (законопроект) №12209 - формирование комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью. "За" основу - 230", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По словам нардепа, речь идет про:

Введение статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности":

        - Статус "работоспособности" будет учитывать влияние функциональных ограничений на способность человека к труду.

        - Оценка работоспособности интегрируется в процесс реабилитации.

Индивидуальный подход к реабилитации:

        - Восстановление здоровья основано на индивидуальных потребностях, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение.

        - Оценка работоспособности проводится после завершения полного курса реабилитации.

Автоматическое начисление страховых выплат:

        - Статус "стойкое полное ограничение трудоспособности" обеспечивает автоматические ежемесячные страховые выплаты с возможностью корректировки в зависимости от других источников дохода.

        - Статус "стойкое частичное ограничение трудоспособности" предусматривает поддержку в трудоустройстве, обучении или переобучении и выплаты при условии активного участия в реабилитационном процессе.

        - Лица со статусом "трудоспособный" считаются не нуждающимися в поддержке социального страхования.

Дистанционная и анонимная оценка работоспособности:

        - Проводится на основе информации без персональных данных, заявка подается после реабилитации в электронном или бумажном формате.

        - Оценивание осуществляют независимые эксперты.

Усиление финансовой поддержки во время реабилитации:

        - Увеличение выплат для лиц, временно утративших трудоспособность из-за болезни или травмы.

        - Страховые выплаты могут длиться до одного года в сложных случаях.

Единовременная страховая выплата:

        - Единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет осуществляться независимо от того, как этот случай или заболевание повлияли на трудоспособность потерпевшего.

Как указал нардеп Алексей Гончаренко, законопроект №12209 касается модернизации системы социального страхования для эффективной поддержки лиц, частично или полностью утративших трудоспособность.

Законопроект предусматривает создание условий для реабилитации, восстановления трудоспособности и финансовой независимости. Предусматривает введение "реабилитационных выплат" для лиц, нуждающихся в длительном лечении и восстановлении.

Также предусмотрена поддержка в возвращении к работе, поиске новой работы или обучении для лиц с частичным ограничением трудоспособности.

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится15 нояб. 2024, 11:00 • 144957 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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