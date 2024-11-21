"В продолжение темы ликвидации МСЭК": Рада поддержала реформу социального страхования
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12209 о реформировании системы оценки трудоспособности. Проект предусматривает введение нового статуса «трудоспособности», индивидуальный подход к реабилитации и автоматизацию выплат.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12209 о модернизации системы социального страхования, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"В продолжение темы ликвидации МСЭК. Рада приняла в первом чтении (законопроект) №12209 - формирование комплексной социальной поддержки для лиц с ограниченной трудоспособностью. "За" основу - 230", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По словам нардепа, речь идет про:
Введение статуса "трудоспособности" наряду со статусом "инвалидности":
- Статус "работоспособности" будет учитывать влияние функциональных ограничений на способность человека к труду.
- Оценка работоспособности интегрируется в процесс реабилитации.
Индивидуальный подход к реабилитации:
- Восстановление здоровья основано на индивидуальных потребностях, включая вспомогательные средства, социальные услуги, бесплатные лекарства и переобучение.
- Оценка работоспособности проводится после завершения полного курса реабилитации.
Автоматическое начисление страховых выплат:
- Статус "стойкое полное ограничение трудоспособности" обеспечивает автоматические ежемесячные страховые выплаты с возможностью корректировки в зависимости от других источников дохода.
- Статус "стойкое частичное ограничение трудоспособности" предусматривает поддержку в трудоустройстве, обучении или переобучении и выплаты при условии активного участия в реабилитационном процессе.
- Лица со статусом "трудоспособный" считаются не нуждающимися в поддержке социального страхования.
Дистанционная и анонимная оценка работоспособности:
- Проводится на основе информации без персональных данных, заявка подается после реабилитации в электронном или бумажном формате.
- Оценивание осуществляют независимые эксперты.
Усиление финансовой поддержки во время реабилитации:
- Увеличение выплат для лиц, временно утративших трудоспособность из-за болезни или травмы.
- Страховые выплаты могут длиться до одного года в сложных случаях.
Единовременная страховая выплата:
- Единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет осуществляться независимо от того, как этот случай или заболевание повлияли на трудоспособность потерпевшего.
Как указал нардеп Алексей Гончаренко, законопроект №12209 касается модернизации системы социального страхования для эффективной поддержки лиц, частично или полностью утративших трудоспособность.
Законопроект предусматривает создание условий для реабилитации, восстановления трудоспособности и финансовой независимости. Предусматривает введение "реабилитационных выплат" для лиц, нуждающихся в длительном лечении и восстановлении.
Также предусмотрена поддержка в возвращении к работе, поиске новой работы или обучении для лиц с частичным ограничением трудоспособности.
Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится15 нояб. 2024, 11:00 • 144957 просмотров