В продолжение разговора Зеленского с Орбаном: Украина и Венгрия обсудили работу над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем
Андрей Ермак и Петер Сийярто обсудили интеграцию Украины в ЕС и работу над организацией встречи Зеленского с Орбаном.
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области, есть раненый
38-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела Новотягинки Херсонской области.
Строили укрытие: в прокуратуре рассказали, почему просело здание детсада в Киеве
Проседание киевского детского сада связано с некачественным ремонтом укрытия. В прокуратуре говорят, что действия подрядчика могут свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств.
Госдолг Украины превысил 5 трлн грн
На начало декабря государственный долг Украины вырос на $4,47 млрд до $140,82 млрд. Это на 3,28% больше, чем в начале ноября.
НАПК включило в спонсоры войны китайскую компанию, которая продала вездеходы армии рф
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co. в список международных спонсоров войны.
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Президент Украины Зеленский подписал закон, предусматривающий криминализацию контрабанды, наложение штрафов и лишение свободы в зависимости от стоимости контрабандных товаров, который вступит в силу в июле 2024 года. Закон является частью требований для получения макрофинансовой помощи от ЕС.
СБУ обезвредила более 60 наркосиндикатов с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения россии СБУ ликвидировала более 60 наркогруппировок, которые пытались использовать Украину как транзитный маршрут для поставки наркотиков в ЕС, изъяв их на сумму 2 миллиарда гривен.
Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев
Украина продлевает срок прохождения физической верификации пенсионерами из числа ВПЛ до 31 марта 2024 года, что позволит продлить пенсионные выплаты до момента идентификации.
россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых
В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину.