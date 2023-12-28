В продолжение разговора Зеленского с Орбаном: Украина и Венгрия обсудили работу над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак созвонился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны в продолжение разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работают над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем, сообщил руководитель ОП, пишет УНН.

Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем - написал Ермак в Telegram.

Также Ермак сообщил, что "стороны обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути".

ЕС готовит "план Б" на 20 млрд евро для помощи Украине в обход Венгрии - FT