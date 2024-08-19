В пригороде Днепра слышали звуки взрывов на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В пригороде Днепра слышны звуки взрывов после предупреждения ПС ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения.
В пригороде Днепра, по сообщениям, были слышны звуки взрывов, пишет УНН.
Детали
"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне".
В ряде областей, в том числе Днепропетровской, - воздушная тревога.
Перед тем ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока и Крыма.
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