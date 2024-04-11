В Польше отменили обязательные домашние задания для учеников младшей и средней школы

В польских школах учеников 1-3 классов освободили от домашних заданий, за исключением упражнений на развитие мелкой моторики. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что с апреля введены новые правила по выполнению домашних заданий для школьников, которые предусматривают полную отмену домашних заданий для младшей школы. Помимо того, в старших классах, с 4 по 8, домашние задания перестали быть обязательными. Их выполнение не учитывается при выставлении оценок.

Туск считает, что изменения призваны решить проблему, на которую жалуются некоторые молодые люди, особенно в контексте домашних заданий, задаваемых на выходные.

С апреля вводятся новые правила выполнения домашних заданий в школах. В 1-3 классах домашнего задания не будет, разве что изредка нужно будет выучить какое-то стихотворение. В классах с четвертого по восьмой, напротив, домашние задания будут только для желающих, но они не будут оцениваться - сообщил глава польского правительства.

С новыми правилами согласны не все. Освобождением детей от домашних заданий обеспокоены некоторые родители и учителя.

Издание приводит слова представителя Польского союза учителей Славомира Броняжа, который говорит о поспешности принятого решнеия.

Учителя считают, что все произошло слишком быстро, слишком поспешно. Об этом было слишком мало разговоров и слишком мало консультаций. Да, это нужно было сделать, но сначала необходимо было поговорить с учителями - сказал он.

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