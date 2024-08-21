В первой половине августа 26 тысяч украинцев заболели COVID-19 - Кузин

В августе количество случаев COVID-19 в Украине значительно возросло, превысив 26 тысяч, что связано с распространением нового подвида «Omicron» - «FLiRT». Хотя он не вызывает повышенного уровня госпитализаций, вирус быстро передается. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В июне мы зарегистрировали 2300 украинцев, которые заболели COVID-19, в июле мы уже зарегистрировали 11 500 больных, а за первую половину августа мы видим уже более 26 тысяч. Количество пациентов, находящихся в больницах остается небольшим - до 2,5 тысяч. В основном около 80% - это пациенты старше 60 лет, которые не получили вакцинацию вообще, или в течение последних 12 месяцев - говорит Кузин.

Рост количества больных связан с новым подвидом «Omicron» - «FLiRT». По словам Кузина, течение болезни похоже на другие варианты «Omicron». Люди, которые прошли полный курс вакцинации, обычно переносят заболевание легко, но для тех, кто старше 60 лет или имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, возможно тяжелое течение.

FLiRT - не характеризуется повышенным уровнем госпитализации, или чрезвычайно сложным течением, но вместе с тем он гораздо быстрее передается и поэтому имеет волнообразную заболеваемость - говорит Кузин.

Напомним

На Сумщине зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19. Кроме того, в регионе обнаружили новый штамм коронавируса - FLiRT.