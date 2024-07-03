Министерство обороны США объявило дополнительный пакет военной помощи Украине на около 2,2 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Детали

В Пентагоне объявили о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это включает санкционирование пакета президентских расширений (PDA) стоимостью до 150 миллионов долларов США для предоставления Украине ключевых возможностей, включая: дополнительные средства противовоздушной обороны; артиллерийских и других огневых, противотанковых средств.

"Кроме того, Министерство обороны объявляет о значительном пакете ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, используя средства Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на сумму примерно 2,2 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на закупку для Украины перехватчиков систем ПВО PATRIOT и NASAMS. Как было объявлено ранее, администрация Байдена планирует ускорить доставку этих боеприпасов путем изменения очередности будущих внешних поставок военных товаров для Украины. В результате Украина получит средства перехвата, которые ей срочно нужны для защиты своего населения и критической инфраструктуры от атак с воздуха россии", - говорится в сообщении.

Добавим

В Минобороны США напомнили, что пакет является шестидесятым траншем оборудования Администрации Байдена, которое будет предоставлено из запасов Министерства обороны Украины с августа 2021 года.

Возможности пакета включают:

Ракеты для ЗРК HAWK;

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 81 мм;

Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

Боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

Подрывное оборудование и боеприпасы;

Тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

Тактические аэронавигационные системы и оборудование обеспечения самолетов; и,

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - резюмировали в Пентагоне.

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